الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاي تعلن زواجها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تزوجت الناشطة الباكستانية في مجال حقوق المرأة ملالا يوسفزاي (24 عاما) التي نجت من هجوم لطالبان عام 2012، الثلاثاء في برمنغهام في وسط إنكلترا، وفق ما أعلنت على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وكتبت على تويتر مرفقة تغريدتها بصورة لها وزوجها الجديد في يوم زفافهما "هذا يوم مهم في حياتي. ارتبطت أنا وآسر (مالك) لنكون شريكين مدى الحياة".

وأضافت ملالا الحائزة جائزة نوبل للسلام في العام 2014 "أقمنا حفلة زواج صغيرة في المنزل في برمنغهام بحضور عائلتينا (...) نحن متحمسان لبدء الرحلة المقبلة معا".

نجت ملالا في العام 2012 من هجوم نفذّته حركة طالبان الباكستانية.

وتحولت ملالا الى رمز عالمي لحقوق الانسان وناشطة في سبيل تعليم الفتيات منذ ان صعد مسلح إلى الحافلة المدرسية التي كانت في داخلها في وادي سوات في 09 تأكتوبر 2012 وسأل "من هي ملالا" قبل ان يطلق النار عليها ويصيبها في رأسها.

وخضعت ملالا للعلاج في مستشفى في مدينة برمنغهام البريطانية. ودرست في جامعة اكسفورد، وواصلت نشاطها في الترويج