إشارة اليد "تيك توك"تنقذ فتاة من الاختطاف في الولايات المتحدة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نجت فتاة أمريكية مراهقة من حادث اختطاف، بعد أن استخدمت بذكاء إشارات باليد لإظهار أنها في خطر، وتستخدم تلك الإشارات في برنامج تيك توك على نطاق واسع.

وكان والداها قد أبلغا في ولاية نورث كارولينا عن فقدان الفتاة صباح الثلاثاء، وتم تحديد مكان استغاثتها داخل سيارة في ولاية كنتاكي بعد يومين.

وأعلنت السلطات القبض على رجل يبلغ من العمر 61 عامًا.

استخدمت الفتاة البالغة من العمر 16 عاما الإيماءة المصممة لمساعدة ضحايا العنف المنزلي وتشبه تلك المنتشرة على تيك توك، ورفعت يدها لتنبيه سائق كان يمر بجوار السيارة المحتجزة بها.

وقال مكتب شرطة مقاطعة لوريل في بيان إن سائقا اتصل بالشرطة بعد أن لاحظ أن "راكبة في السيارة تقوم بإيماءات يدوية معروفة على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك لتمثيل العنف في المنزل - أحتاج إلى مساعدة - عنف منزلي".