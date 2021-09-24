عائلة سعودية تعفو عن قاتل ابنها مقابل بناء مسجد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قررت أسرة سعودية في مدينة الطائف العفو عن قاتل ابنها دون مقابل مادي، شرط أن يقوم الجاني ببناء مسجد في المدينة باسم المجني عليه.

وذكرت صحيفة "عكاظ"،أن المحكمة في محافظة الطائف السعودية قررت ، التصديق على صك العفو عن القاتل، بناء على قرار أسرة القتيل.



وقالت الصحيفة أن الوالدين اشترطا التنازل مقابل بناء مسجد في المدينة باسم المجني عليه وفقا لاشتراطات وزارة الشؤون الإسلامية وتسليمه بعد اكتمال بنائه إلى الوزارة لتشغيله بالكامل.

كما اشترط الوالدان أيضا أن تتم عمليات البناء والتسليم في فترة لا تتجاوز سنة ونصف السنة.

وذكرت الصحيفة أن والد القتيل طالب المحكمة بإطلاق سراح الجاني في أقرب وقت.

في المقابل أعربت أسرة الجاني عن شكرها وتقديرها لوالدي القتيل، مشيرة إلى أنها ستبقى مدينة لهما مدى العمر لأنهم أعادا الفرحة لهم.