الشرطة العمانية توضح حقيقة ارتكاب جريمة طعن جماعية في السلطنة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نفت شرطة سلطنة عمان السلطانية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حول وقوع جريمة طعن جماعية من قبل شخص وهروبه قبل القبض عليه.

وقالت الشرطة في بيان نشرته عبر حسابها في "تويتر": "لا صحة لما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بطعن خمسة آخرين والهروب".

وأشار البيان إلى أنه "تم العثور على الشخص الذي كان يُبحث عنه، ولا علاقة له بما تم تداوله".

وكانت بعض الحسابات في السلطنة تداولت منشورا يشير إلى "تعرض خمسة أشخاص للطعن من قبل شاب يمني الجنسية دخل البلاد بطريقة غير مشروعة".