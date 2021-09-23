«إف بي آي» يكشف عن سبب وفاة نجمة «إنستغرام» غابي بيتيتو

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي"إف بي آي"، أن نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، غابي بيتيتو، قضت جراء عملية قتل، في قضية أثارت صدمة في الولايات المتحدة.

وكشف مكتب "إف بي آي“ في مدينة بولاية كولورادو الأمريكية في بيان، إلى أن التحليل الأولي للطبيب الشرعي المكلف بمعاينة الجثة التي عثر عليها بولاية وايومينغ،

خلص إلى أن الوفاة ناجمة عن جريمة قتل.

لكن الشرطة الفدرالية أوضحت، أن "السبب الرسمي للوفاة، سيتم تأكيده بالنتائج النهائية لتشريح الجثة".



كذلك أطلقت السلطات نداء للشهود بحثاً عن معلومات من أي شخص قد يكون رأى الثنائي في مساحة للتخييم داخل متنزه غراند تيتون بين 27 أغسطس و30 منه.

وأثارت القضية اهتمامًا كبيرًا لدى مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة والعالم، إذ تابعوا وعلقوا على كل مراحل عملية البحث الواسعة،

لتقفي أثر نجمة مواقع التواصل، الشابة البالغة 22 عامًا، إثر فقدانها في 11 سبتمبر، خلال رحلة مع شريكها، براين لاندري.

وبدأ الثنائي رحلتهما في نيويورك على السواحل الشرقية للولايات المتحدة، حيث نشرا صورًا تظهر المناظر الخلابة في المنطقة أو أخرى، تظهرهما مبتسمين بجانب حافلة استصلحت خصيصًا لهذه الغاية.

وتواصل والدا، غابي بيتيتو، للمرة الأخيرة معها حين كانت مع خطيبها في منطقة متنزه غراند تيتون الوطني.

وتبحث الشرطة بصورة حثيثة عن خطيب الشابة البالغ 23 عاماً، وهي فتشت منزل والديه حيث كان يعيش الثنائي أيضاً. وقبل أكثر من أسبوعين، عاد لاندري وحيداً إلى هذا المنزل في نورث بورت بولاية فلوريدا مستقلاً حافلة صديقته.

وهو رفض التحدث إلى المحققين قبل اختفائه. وتثير الملاحقة المستمرة من الشرطة لخطيب غابي بيتيتو اهتماماً كبيراً في الولايات المتحدة. وتتركز عمليات البحث حالياً على محمية تضم مستنقعات في فلوريدان على ما أعلنت شرطة نورث بورت

المكلفة بهذه العمليات مع "إف بي آي".