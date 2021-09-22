آلام الظهر.. علامة قد تشير إلى مرض خطير!!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذر موقع "اكسبريس" البريطاني من أن ألم الظهر قد يكون علامة مبكرة قد تشير الى الاصابة بسرطان الأمعاء، وذلك وفقا لـ Bowel Cancer UK وNHS.

وحسب الموقع، ينجو كل شخص تقريبا من سرطان الأمعاء إذا شُخّص في مرحلة مبكرة.

وفي هذا الاطار، لا تظهر أعراض سرطان الأمعاء عبر البراز فحسب، بل هناك بعض العلامات الأخرى بما فيها آلام الظهر.

ويبين الموقع أن الاعراض الرئيسية لسرطان الأمعاء تشمل ظهور دم في البراز وتغييرا مستمرا وغير مبرر في عادات التبرز وفقدان الوزن غير المبرر والتعب الشديد دون سبب واضح مع ألم أو نتوء في البطن.

وأوضح موقع Bowel Cancer البريطاني أن معظم الأشخاص الذين يعانون من الأعراض المذكورة أعلاه لا يعانون من سرطان الأمعاء، ويمكن أن تكون لديهم حالة أو مشكلة صحية مختلفة تماما وأقل رعبا، مثل البواسير أو القولون العصبي او الإمساك أو الإسهال.

ووفق الموقع، لا يُعد ألم الظهر عادة من أعراض سرطان الأمعاء المبكر، ومن المرجح أن يحدث إذا كان الشخص يعاني من انسداد في الأمعاء؛ الذي قد يحدث عندما يسد الورم الأمعاء ما يتسبب عادة في آلام قوية مفاجئة وأعراض أخرى ملحوظة. وفي بعض الحالات، يمكن أن يوقف سرطان الأمعاء مرور الفضلات الهضمية عبر الأمعاء وتعرف هذه الحالة باسم انسداد الأمعاء. وقد ينتشر ألم الانسداد إلى الظهر.