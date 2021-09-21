شاهد .. الأغنية الرسمية لـ«إكسبو 2020» «هذا وقتنا»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أطلق إكسبو 2020 دبي، أغنيته الرسمية التي تحمل عنوان «هذا وقتنا» قبل أيام قليلة على افتتاح بوابات الحدث الدولي أمام العالم.

ادى الأغنية، النجم الإماراتي حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020، ترافقه كل من المغنية وكاتبة الأغاني الإماراتية ألماس،والتي أدرجتها منصة سبوتيفاي في قائمتها لأفضل المواهب النسائية في الشرق الأوسط، إلى جانب المغنية وكاتبة الأغاني اللبنانية الأمريكية المرشحة لنيل جائزة الغرامي، ميسا قرعة.

تحتفي الأغنية بالمستقبل وتسلط الضوء على الاعتزاز بثقافة دولة الإمارات، وتجمع بين بلدان العالم بينما تسرد قصة الشعار الرئيسي لإكسبو «تواصل العقول وصنع المستقبل» بلغة الموسيقى العالمية.