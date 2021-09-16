الداخلية الكويتية توجه رسالة "عاجلة" لمستخدمي آيفون بشأن تحديثات "آبل"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

دعت إدارة الأمن السيبراني في وزارة الداخلية الكويتية مستخدمي هواتف "آيفون" لتطبيق التحديثات اللازمة التي أصدرتها شركة "أبل" لأجهزتها الذكية في أسرع وقت.

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية أفادت بأن "هناك ثغرة خطيرة تم العثور عليها في خدمة "آي مسج" في هواتف الأيفون، دفعت شركة "أبل" لنصح مستخدمي الهاتف لتحديث أجهزتهم على الفور".

وجاء ذلك بعد أن حذر باحثون من أن شركة برامج التجسس الإسرائيلية NSO Group، طورت طريقة للسيطرة على أي جهاز كمبيوتر أو ساعة أو هاتف أيفون تقريبا من صنع شركة "أبل".