لماذا يجب عليك تحديث هاتف «آيفون» الخاص بك ؟

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بعد أن كشفت مجموعة مراقبة الإنترنت «سيتيزن لاب»، عن أداة طورتها شركة مراقبة إلكترونية، تمكنها من اختراق هواتف آيفون، ب

تقنية لم يسبق لها مثيل، طوال 6 أشهر، أصدرت شركة أبل تحديثا أمنيا لهواتفها.

وقالت صحيفة «آنيويورك تايمز »إن تحديث أبل لبرامجها يأتي من أجل «إصلاح عيب فادح في منتجاتها سمح للحكومات بالتجسس بشكل غير مرئي على مستخدمي هواتف أيفون بدون

أي تدخل أو نقرة من قبل المستخدمين ».

وقال رئيس قسم الهندسة الأمنية بشركة «أبل» في بيان إن الثغرة الأمنية تستخدم لاستهداف أفراد معينين وهي «لا تشكل تهديداً للغالبية العظمى من مستخدمينا».

لكن يعتبر ذلك خطيراً بشكل خاص لأنه يفتح الباب أمام الاختراق دون أن يضطر المستخدمون إلى النقر على رابط معين، كما هو الحال مع معظم الهجمات الإلكترونية الأخرى.

ويمكن أن يؤثر على أي شخص يستخدم خدمة التراسل «آي مسج».

والآن، يمكن لمستخدمي «آيفون» تحديث هواتفهم إلى «آي أو إس 14.8» للحماية من الهجمات المحتملة. الأمر بسيط مثل الانتقال إلى الإعدادات الخاصة بك، والنقر فوق «عام» والتحقق من الحقل الذي يشير إلى «تحديث النظام».

وكان هناك انتشار لما يسمى بهجمات «زيرو كليك» ما معناه «بدون النقر» في الأشهر الأخيرة، ويعتقد إلى حد كبير أن تمكينها حدث بواسطة برامج التجسس من شركة «إن إس أوه» الإسرائيلية. وتقول الشركة إنها تبيع خدماتها للهيئات الحكومية فقط من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة.

وفي بيان صدر يوم الاثنين، لم تتناول مجموعة «إن إس أوه» المزاعم، واكتفت بالقول إنها «ستستمر في تزويد وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون حول العالم بتقنيات إنقاذ الأرواح لمكافحة الإرهاب والجريمة».

مع ذلك، يقول الباحثون إنهم اكتشفوا حالات متعددة تم فيها نشر برامج التجسس على معارضين أو صحافيين. كما أن الانتشار المتزايد للهجمات التي يمكن أن تتسلل إلى الأجهزة دون معرفة المستخدم يعني أن تحديث نظام هاتفك لم يكن أكثر أهمية من أي وقت مضى.