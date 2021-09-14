أميركي يقتل سيدة ويطلق النار على زوجها لتصويتهما لبايدن في الانتخابات

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قتل رجل أميركي امرأة وأطلق النار على زوجها بسبب تصويتهما للرئيس الأميركي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.



وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن الحادث وقع في منزل الزوجين في مقاطعة إل باسو بولاية تكساس، إلا أن الشرطة لم تتمكن من القبض على المتهم والتعرف على دوافعه لإطلاق النار على الزوجين إلا في 8 سبتمبر 2021، أي بعد عام تقريباً من الحادث.



وأشار المتهم جوزيف أنجيل ألفاريز (38 عاماً)، إلى أنه استهدف جورجيت ودانييل كوفمان لأن الزوجين كانا يعلقان عَلماً يحوي عبارة «بايدن رئيساً للولايات المتحدة لعام 2020» في فناء منزلهما.



وقال دانييل كوفمان، إن ألفاريز أطلق 5 رصاصات عليه، لكنه تمكن من الزحف من منزله والذهاب إلى أحد الجيران للحصول على المساعدة. أما جورجيت، فقد تم العثور على جثتها في مرآب المنزل.

وتم القبض على ألفاريز، وهو محتجز حالياً في سجن مقاطعة إل باسو في انتظار محاكمته.