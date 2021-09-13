القبض على 8 أشخاص ارتكبوا 27 جريمة في السعودية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت الشرطة السعودية، القبض على 8 أشخاص عقب الاشتباه فيهم بارتكاب 27 جريمة.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، قد أسفرت عن القبض على 8 أشخاص من الجنسية اليمنية، مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود، لارتكابهم 27 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأشار المتحدث إلى أن جرائمهم تمثلت في "كسر أقفال منشآت تجارية في عدد من أحياء مدينة الرياض والاستيلاء على بضائع وأموال، وتجاوزت قيمة المسروقات مبلغ 600 ألف ريال"، أي ما يعادل 160 ألف دولار أميركي تقريبا.

ونوه الكريديس إلى أنه تم اعتقال المتهمين، الذين "اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية" قبل "إحالتهم إلى النيابة العامة".

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في وقت سابق أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 2 سبتمبر حتى 8 من نفس الشهر أسفرت عن ضبط (17598) مخالفًا في كافة مناطق السعودية ، منهم (6594) مخالفًا لنظام الإقامة، و(9229) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1775) مخالفًا لنظام العمل.