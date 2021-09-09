إيطاليا توافق على زراعة القنب في المنزل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تبنت لجنة العدل في مجلس النواب الإيطالي النص الأساسي الذي يلغي تجريم زراعة الحشيشة للاستخدام الشخصي. وتمت الموافقة على نص جديد حول زراعة القنب في لجنة العدل بمجلس النواب.

وقال رئيس ونائب حركة "النجوم الخمس" ماريو بيرا: "بهذه الطريقة، يتم إلغاء تجريم زراعة ما لا يزيد على 4 نباتات في المنزل".

أما الأحزاب التي وافقت على تشريع زراعة القنب في المنزل للاستخدام الشخصي فهي: حركة النجوم الخمسة، وحزب الرابطة وحركة إخوة ايطاليا التي تمتلك الأكثرية في مجلس النواب والشيوخ وتمكنت من التصديق على القانون الجديد.

ويفرض النص القانوني الجديد في الوقت نفسه عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات على تجار القنب والمروجين له.