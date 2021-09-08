سعودي يطلق النار على عامل بمحطة وقود في الرياض

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ألقت شرطة العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، القبض على شاب اعتدى على عامل في إحدى محطات الوقود وأطلق النار عليه، ما تسبب بإصابته.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض في بيان رسمي، إن ”الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر، قبضت على الشاب المعتدي لإطلاقه النار على العامل، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه“.

وأوضح الكريديس، في البيان الذي نشره الحساب الرسمي للأمن العام السعودي، أن ”المعتدي مواطن في العقد الثالث من عمره، وقد أطلق النار على عامل محطة الوقود لخلافات بينهما“.

وأشار إلى أن حالة العامل المصاب مستقرة، مبينا أنه تمت إحالة المواطن المعتدي إلى دائرة النيابة العامة.