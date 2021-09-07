بائع إيطالي يسرق من زبونة بطاقة فائزة بقيمة 500 ألف يورو

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أوقف صاحب محلّ تبغ إيطالي في مطار روما فيما كان على وشك السفر إلى إسبانيا بعدما سرق من زبونة بطاقة حكّ فائزة بقيمة 500 ألف يورو، وفق ما أعلنت الشرطة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت هذه الحادثة تتصدّر عناوين الأخبار في إيطاليا منذ عدّة أيّام بعد فرار الرجل وفي جعبته التذكرة الفائزة التابعة لسيّدة سبعينية قصدت متجره في نابولي للتأكّد من فوزها.

وكشف المحّققون أن التاجر ذهب إلى مدينة لاتينا، بين نابولي وروما، ليودع التذكرة في مصرف ويتسلّم المبلغ في وقت لاحق عندما تهدأ الأمور.

وأوقفته شرطة الحدود في مطار روما وفي حوزته تذكرة سفر إلى جزر الكناري.

وعلّقت النيابة العامة رخصته وحجزت على البطاقة الفائزة، من دون ملاحقة التاجر أو فتح تحقيق بتهمة السرقة في ظروف مشدّدة للعقوبة.