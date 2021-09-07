كيم كاردشيان تواجه انتقادات رسمية بريطانية بسبب إعلان عن عملة مشفرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

واجهت كيم كاردشيان، نجمة تلفزيون الواقع، انتقادات من رئيس هيئة السلوك المالي في بريطانيا لترويجها لعملة مشفرة غير مجربة على موقع التواصل الاجتماعي عبر الصور إنستاغرام.

وقال تشارلز رانديل، رئيس الهيئة، إن كيم "طلبت من متابعيها البالغ عددهم 250 مليون متابع بأن يتداولوا في العملات المشفرة"، وذلك من خلال إعلان وضع على حسابها لشركة إيثيريوم ماكس.

ووصف رانديل العملة التي يقول إن كاردشيان تروج لها بأنها "عملة رقمية متداولة أطلقها مطورون مجهولون منذ حوالي شهر".

كما اتهم المسؤول المالي رفيع المستوى في بريطانيا المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج "لأوهام الثراء السريع".

وقال رئيس الهيئة البريطانية إن المنشور الذي وضعته كاردشيان على حسابها على إنستغرام، الذي لاحظ أنه صُنف على أنه إعلان من خلال وضع علامة عليه تشير إلى ذلك، ربما كان "الترويج لمنتج مالي موجه لأكبر جمهور في التاريخ على الإطلاق".