يعثر على مجموعة من الفئران ذيولها مترابطة.. صورة

المصدر: ترجمة مروة سليم

عثر روسي على مجموعة الفئران والمترابطة ذيولها معا فى ظاهرة تعرف بظاهرة ملك الجرذان"، وذلك كما ذكرت "تريندس وايد"

وأَفاد الموقع أن "عليبولات رسولوف" عثر على مجموعة الفئران، في إحدى حقول البطيخ، حيث يعتبر رصد "ملك الجرذان" لفئران حية، هى من الحالات النادرة.

وقال رسولوف :"بعد أن تدفقت المياه إلى الحقل، ارتفعت منسوبها وغمرت حفرة للفئران لتطفوا جرذان صغيرة متشابكة الذيول"، ونجح رسولوف، من تحرير الجرذان بعد تجفيفهم، مؤكدا عدم علمه سابقا بهذه الظاهرة والتي تعرف بـ "ملك الجرذان".

وأوضحت وكالة الأنباء الروسية كما ذكر "تريندس وايد" ، أن ملك الجرذان هي ظاهرة عبارة عن مجموعة من الجرذان التي تتشابك ذيولها وتترابط معا، وتاريخيا، ترتبط هذه الظاهرة المزعومة بشكل خاص بألمانيا، إذ أن هناك العديد من العينات المحفوظة في المتاحف ولكن لوحظت حالات قليلة جدا لـ "ملوك الجرذان" في العصر الحديث، ورصدها حية هو أمر نادر.