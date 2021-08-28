نسخة معدلة من "واتس أب" تمكن من سرقة الأموال وقراءة المحادثات

المصدر: ترجمة مروة سليم

حذر خبراء الأمن السيبراني من عملية احتيال جديدة عبر تطبيق نسخة معدلة وغير رسمية من "واتس أب" قادرة على اختراق المحادثات الخاصة وسرقة الأموال، وذلك كما ذكرت "ميدل ايست ان 24" نقلا عن "اكسبريس".

وكشف تقرير خبراء الأمن السيبراني في "كاسبرسكي" أن عملية الاحتيال تتيح للقراصنة الوصول الكامل إلى محادثات المستخدمين الخاصة.

وأوضح الخبراء أن بعض المستخدمين يقومون بتحميل الإصدارات المعدلة من التطبيق المتوفرة في متاجر التطبيقات عبر الإنترنت.

وتعد هذه التطبيقات غير الرسمية بجلب ميزات جديدة غير موجودة في التطبيق الأصلي المملوك لـ فيس بوك"، مثل القدرة على التحقق من آخر مرة كانت فيها جهات الاتصال متصلة بالإنترنت ، دون الكشف عن وجودك ، والرد على الرسائل التي حذفها المستخدمون الآخرون ، وغير ذلك الكثير.

ومع ذلك ، قد يكون تثبيت هذه التطبيقات مليئًا بالمخاطر التي يمكن أن تترك المستخدمين يواجهون العديد من المشاكل.

وأشار الخبراء إلى أنه بمجرد تحميل تلك التطبيقات، يبدأ الفيروس في إطلاق إعلانات غير مرغوب فيها لا نهاية لها على شاشة الموبايل ،ولا يمكن إيقاف تشغيلها.

حيث يتم تسجيل المستخدمين بعد ذلك للحصول على خدمات اشتراك باهظة الثمن دون إذنهم، وتتم العملية كاملة في نافذة غير مرئية بضغطة زر "اشتراك" تلقائياً.

وربما يكون أخطر جزء في الهجوم كما أكد الخبراء هو أنه يمكن أيضا أن يسمح لجميع الغرباء بقراءة واعتراض الدردشات الشخصية المرسلة عبر التطبيق.