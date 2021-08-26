    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    نمر يهاجم عارضة أزياء ألمانية في جلسة تصوير

    المصدر:
    • متابعة موقع الامارات اليوم
    التاريخ:

    تحقق الشرطة الألمانية في حادث شهد قيام نمر بمهاجمة عارضة "موديل"، وإصابتها بجروح بالغة خلال جلسة تصوير.

    وأصيبت عارضة، 36 عاما، بجروح في رأسها خلال هجوم الثلاثاء الماضي، وتم نقلها بمروحية إلى مستشفى.

    وتحقق الشرطة مع مالكة النمر للاشتباه في إهمالها وتسببها بضرر جسدي للعارضة، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

    وتملك مالكة النمرين تمتلك فهودا أيضا منذ عام 2019، وعملت لمدة 20 عاما كمدربة حيوانات في سيرك ومدن ملاهي.

    ولم تعلن الشرطة عن اسم عارضة الأزياء أو مالكة الحيوانات، تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية.

     

    طباعة
    أعلى