نمر يهاجم عارضة أزياء ألمانية في جلسة تصوير

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تحقق الشرطة الألمانية في حادث شهد قيام نمر بمهاجمة عارضة "موديل"، وإصابتها بجروح بالغة خلال جلسة تصوير.

وأصيبت عارضة، 36 عاما، بجروح في رأسها خلال هجوم الثلاثاء الماضي، وتم نقلها بمروحية إلى مستشفى.

وتحقق الشرطة مع مالكة النمر للاشتباه في إهمالها وتسببها بضرر جسدي للعارضة، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وتملك مالكة النمرين تمتلك فهودا أيضا منذ عام 2019، وعملت لمدة 20 عاما كمدربة حيوانات في سيرك ومدن ملاهي.

ولم تعلن الشرطة عن اسم عارضة الأزياء أو مالكة الحيوانات، تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية.