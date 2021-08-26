"دلتا إيرلاينز" تفرض رسم 200 دولار شهريا على الموظفين غير الملقحين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ستفرض شركة دلتا إيرلاينز، ثالث أكبر شركة طيران في أمريكا، رسوما إضافية شهرية بقيمة 200 دولار على الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كما أنها ستدفع فقط رواتب إجازة مرضية لمصابي فيروس كورونا من الذين تلقوا الجرعتين من اللقاح لكنهم أصيبوا مع ذلك.

وقال رئيس الشركة إد باستيان إن ذلك سيساعد في وقف "التفشي الضاري" لفيروس كورونا مع زيادة الإصابات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتعد هذه أحدث محاولة من إحدى الشركات الكبيرة لإقناع الموظفين بتلقي اللقاح.



وفي مذكرة إلى الموظفين، قال باستيان إن رسوم دلتا إيرلاينز الإضافية ستطبق اعتبارا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني على الموظفين المسجلين في خطة التأمين الصحي الخاصة بها، ما يعني أن معظم عمالها البالغ عددهم 75 ألف سيتأثرون.