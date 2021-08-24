6 فوائد مذهلة للأناناس...

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تحمل فاكهة الأناناس فوائد عدة لما تحتويه علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وبعض الفيتامينات التي تجعله مهما للإنسان مهما ارتفع سعره.

وكشف موقع "thehealthy"، المتخصص في أخبار الصحة، والطب، عن ست فوائد أساسية مذهلة، للأناناس ناصحا بضرورة تناوله للاستفادة بهذه الفوائد.



ويؤكد الموقع أن الأناناس يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وفيتامين "د" و"سي"، ونسبة عالية من الحديد والبوتاسيوم، وهذه أهم الفوائد الصحية لتناوله.

السيطرة على ضغط الدم

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وما يمثله ذلك من خطورة كبيرة، فعليك بتناول الأناناس لاحتوائه علي نسبة عالية من البوتاسيوم يجعله الحل الأمثل في السيطرة علي ارتفاع ضغط الدم.

تقوية الجهاز المناعي

يساعد الأناناس كذلك على تقوية الجهاز المناعي لاحتوائه علي نسبة عالية من فيتامين "سي"، ومضادات الأكسدة، لذلك يقلل كذلك من فرص الإصابة بالالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

الوقاية من السرطان

يحتوي الأناناس علي مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات ما يجعله من الفواكه التي تساهم في تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان.

نضارة البشرة

يشير الموقع إلى دراسة أجريت عام 2017 ونشرت في المجلة الطبية Nutrients ، وأكدت أن فيتامين "سي" أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في دعم إنتاج الكولاجين المسئول عن حيوية البشرة، والحفاظ علي نضارتها، وبسبب وجود فيتامين "سي" في الأناناس يكون له أهمية كبيرة في نضارة البشرة.

تقوية العظام

يحتوي الأناناس علي نسبة عالية من عنصر المنجنيز، وفيتامين سي، فتناوله يقلل من فرص الإصابة بهشاشة العظام.

تحسين الهضم

يحتوي الأناناس على الألياف والماء وإنزيم البروتياز الهضمي المسمى بروميلين لذلك يساعد في تحسين عملية الهضم، والذي يعمل علي تقليل تكوين الغازات والانتفاخ في الأمعا