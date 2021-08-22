أفغانية تضع مولودة على متن طائرة إجلاء أميركية

المصدر: كابول - د ب أ

أعلنت قيادة الحركة الجوية الأميركية، اليوم، أن سيدة أفغانية وضعت مولودة بينما كانت على متن طائرة إجلاء أميركية، بعد أن دخلت في مخاض، وكانت في طريقها إلى القاعدة العسكرية الأميركية في رامشتاين بألمانيا.

وبدأت السيدة تعاني من مضاعفات أثناء الرحلة، إلا أن حالتها تحسنت بعد أن طارت الطائرة على ارتفاع منخفض، مما زاد من ضغط الهواء في الطائرة، بحسب ما ذكرته قيادة الحركة الجوية الأميركية على موقع "تويتر".

وأضافت قيادة الحركة الجوية الأميركية أن المناورة ساعدت في إنقاذ حياتها. وبعد الهبوط في رامشتاين، وضعت السيدة مولودة في مخزن البضائع بالطائرة، بمساعدة الجنود. ويشار إلى أن الأم والمولودة بصجة جيدة حاليا.

وقد تم حتى مساء أمس، نقل 2300 شخص، تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى رامشتاين، على متن 17 طائرة، ومن المتوقع وصول المزيد من الرحلات الجوية خلال اليوم، والأيام التالية.