ظهور جزيرة يابانية جديدة جرّاء ثوران بركان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أدى ثوران بركان تحت الماء بالقرب من اليابان لنشوء جزيرة جديدة على شكل هلال تبعد 745 ميلا (1200 كلم) جنوب العاصمة طوكيو، رغم أنها قد تكون مؤقتة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ان قطر الجزيرة الجديدة التي أطلق عليها اسم "نيجيما" (الجديدة) 0.6 ميل، وقد ظهرت على بعد 3.1 ميل شمال مينامي-إيتو وسط جزر نانبو التي تقع جنوب الأرخبيل الياباني.

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بدأ ثوران البركان تحت الماء، وهو الأول من نوعه منذ 11 عاما في وقت مبكر من يوم 13 أغسطس . فيما اكتشف خفر السواحل لأول مرة الجزيرة الجديدة بعد يومين من الثوران.

ولا يزال النشاط البركاني مستمرا في فوكوتوكو أوكانوبا، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية استنادا لمراقبة من السماء أجراها خفر السواحل الياباني؛ الذي أصدر تحذيرا ملاحيا لجميع السفن في المنطقة

بناء على تقييم للثوران وحطامه وإمكانية حدوث المزيد من النشاط البركاني في المستقبل القريب.

يذكر أنه تم بالفعل تسجيل تشكيلات مماثلة من الجزر الصغيرة في السابق لكنها غرقت في النهاية بالمحيط؛ ففي عام 2013، على سبيل المثال، شكل ثوران بركاني جزيرة جديدة اندمجت في النهاية مع نيشينوشيما المجاورة.