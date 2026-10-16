عهود الرومي: التفاؤل بالمستقبل سمة رسختها قيادة الإمارات في كل الاستراتيجيات

اختتمت أمس أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي نظمت تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، التي عقدت من 13 إلى 15 أكتوبر بمشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، ضمن أكثر من 60 جلسة وحواراً تفاعلياً وفعالية متخصصة، في منصة عالمية تهدف إلى استشراف التحولات المقبلة، وتطوير رؤى عملية تسهم في صياغة أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2027».

وشهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي نظمت بمشاركة مسؤولين وقيادات حكومية، و300 من القيادات العالمية الشابة، وممثلين عن قطاعات الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، والرياضية، والثقافية.

وقالت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل الرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، عهود بنت خلفان الرومي، إن الاستثمار في قيادات المستقبل ركيزة لصناعة الغد، وإن التفاؤل بالمستقبل سمة رسختها قيادة دولة الإمارات في كل الاستراتيجيات، وقالت: «نحافظ في دولة الإمارات على تفاؤلنا بالمستقبل، حتى في أوقات التحديات، وقد كان هذا التفاؤل دائماً جزءاً من نهج قيادتنا الرشيدة»، وأضافت: «ندرك أن المستقبل سيحمل فرصاً وتحديات. ونؤمن بأن التحديات يمكن أن تفتح آفاقاً وإمكانات جديدة. إن تفاؤلنا هو التزام بمواصلة التطوير والتقدم، فهو يمنحنا الشجاعة للبدء، والتواضع لنتعلم ونستمر، والعزيمة لتغيير المسار».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل والرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، خلفان جمعة بلهول: «إن استشراف المستقبل يمكّننا من فهم المتغيرات والتحولات، لكن الأفعال هي ما تحوّل الفرص إلى واقع ملموس؛ لذلك نعمل على تصميم المستقبل. ودولة الإمارات نموذج عالمي ريادي لهذا النهج الاستباقي».

وأكد خلفان بلهول أهمية مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وقال: «أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، عن إطلاق (المركز العالمي لفرص المستقبل)، في شراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، واليوم نعلن، من خلال مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، عن تقريرنا (الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات: 100 حالة استخدام)».

وتطرق خلفان بلهول إلى ثلاث رؤى رئيسة خلصت إليها مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، تشمل؛ الجاهزية والاستعداد للمستقبل أولوية وطنية، والمرونة المستدامة ضمانة لتحقيق واستمرار النجاح الاقتصادي، والحوار والتعاون العالمي لضمان سلامة استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وأشاد بمساهمات ورؤى وأفكار المشاركين في الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وبدورهم في تطوير أجندة مستقبلية حيوية، وأضاف: «نقول لمجتمع القيادات العالمية الشابة، وصُناع التغيير العالميين، والعلماء ورواد الأعمال وصنّاع السياسات وقادة الشركات والمؤسسات؛ لقد نجحتم في الربط بين القرارات التي تُتخذ اليوم وبين الحياة التي سيعيشها الناس غداً».

خلفان بلهول:



• الإمارات نموذج عالمي رائد في النهج الاستباقي لصناعة المستقبل، وتحويل الفرص إلى واقع ملموس.