وظيفتك قد تؤثر على فرص إصابتك بالخرف

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكدت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين يعملون في وظائف محفزة للعقل والمعرفة يكونون أقل عرضة للإصابة بالخرف في السنوات اللاحقة من حياتهم مقارنة بغيرهم.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد تضمنت الدراسة أكثر من 100 ألف مشارك وبحثت في الروابط بين الوظائف والأمراض المزمنة والوفيات.

وصنف الفريق المشاركين إلى مجموعتين، مجموعة تعمل في وظائف تحفز العقل والمعرفة، وهي تلك التي يتعين على أصحابها استخدام معرفتهم وعقلهم بكثرة للقيام بقرارات وظيفية هامة والتحكم في مهام متعددة، مثل المحامين والأطباء والرؤساء التنفيذيين، ومجموعة أخرى تعمل في وظائف عير محفزة للعقل، وهي الوظائف ذات المتطلبات المنخفضة التي يفتقر أصحابها إلى القدرة على التحكم في عملهم أو اتخاذ قرارات هامة بشأنه بل ينفذون فقط ما يطلب منهم مثل العمال ومحاسب المشتريات (الكاشير).

وتم تتبع المشاركين لمدة 17 عاماً ​​لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بالخرف.

ووجد الباحثون أن معدل الإصابة بالخرف كان 4.8 لكل 10 آلاف شخص في المجموعة الأولى التي كانت تعمل في وظائف محفزة للعقل، مقارنة بـ7.3 في المجموعة الأخرى.

