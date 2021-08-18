مدير مدرسة لـ3 تلاميذ براتب مغر على جزيرة بريطانية نائية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية خبرا أفادت فيه بأن مدرسة تقع بجزيرة بريطانية نائية شمال البلاد أعلنت عن فرصة توظيف مدير جديد براتب 59 ألف جنيه إسترليني سنويا (77 ألف دولار أميركي) للإشراف على 3 موظفين و3 تلاميذ فقط.



وحسب الصحيفة، فان المدرسة تقع بجزيرة فير آيل التي يسكنها 60 شخصا فقط. وان الفائز بالوظيفة التي وصفت بـ"فرصة واحدة في العمر"، سيقوم بإدارة مدرسة تتكون من 3 موظفين و3 طلاب فقط، والعمل لمدة 35 ساعة في الأسبوع مقابل 59 ألف جنيه إسترليني سنويا بالإضافة إلى مبلغ سنوي قدره 2265 جنيها إسترلينيا.



وفي هذا الاطار، فقد أشارت المدرسة إلى أن المترشحين لهذه الوظيفة والذين سيجرون مقابلات العمل ستتكفل الحكومة بدفع نفقات سفرهم.

