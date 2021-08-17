ثيران هائجة تقتل رجلاً وابنه في النرويج

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعلنت الشرطة النرويجية أن هجوماً من جانب ثيران هائجة قد يكون السبب في وفاة رجل يبلغ 78 عاماً وابنه البالغ 52 عاماً في النرويج، واصفة الحادثة بأنها «مأساوية».

وأظهرت شهادات عائلية جمعتها الشرطة أن الرجلين كانا يحركان مجموعة من الثيران بين مرعيين عندما وقع الحادث يوم الأحد في «سيكيلفن»، وهي بلدة صغيرة تقع غرب هذا البلد الاسكندنافي.

وقال الضابط في الشرطة توني غييردي خلال مؤتمر صحفي: «حصل أمر ما في المكان دفع على الأرجح بالحيوانات إلى مهاجمة الرجلين بهذه الطريقة، ما أدى إلى جرحهما ووفاتهما لاحقاً».

وأضاف: «لا نعرف بعد بالتفصيل كيف سارت الأمور تحديداً»، فيما أشارت الشرطة إلى أنها لا تعمل على أي فرضية أخرى في الحادثة.