تلقي بابنتها من الطابق السادس لرفضها الزواج

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قامت أم مصرية بقتل ابنتها من خلال إلقائها من الطابق السادس في منطقة البساتين بالعاصمة القاهرة، بسبب عدم موافقتها على الزواج.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما أبلغ أهالي منطقة البساتين، مديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة فتاة في الشارع سقطت من أحد العقارات في المنطقة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وعثرت على جثة الضحية، البالغة من العمر 18 سنة، مصابة بكسور بجميع أنحاء الجسم.

ونجحت الأجهزة الأمنية في مصر، بكشف لغز الواقعة، حيث تبين أن والدتها وخالها قتلاها وألقيا بها من أعلى العقار، حيث كشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتوفية ووالدتها وخالها بسبب رفضها الزواج من شاب تقدم لأسرتها، فقاما بدفعها وسقطت من الطابق السادس، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.