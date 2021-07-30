"يوتيوبر" مصري شهير يرد على اتهامه بـ"التحرش"

المصدر: مروة سليم - دبي

رد اليوتيوبر المصري أحمد حسن على الضجة التي أحدثها فتاة مصرية "سما أحمد"، اثر تحريرها محضرا بوزارة الداخلية، ضده، تتهمه فيه بالتحرش ومراودتها عن نفسها، أثناء تواصلها معه، عبر تطبيق "واتس أب"، بعد إعلان نشره على خاصية "إستوري" في موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، يطلب فيه "موديلز"، لبطولة أحد الأفلام.

ونفى أحمد حسن التهم الموجهة إليه من سما، مستدلا ببعض الأخطاء التي سقطت فيها الفتاة من بينها علامة التوثيق، قائلا: "البنت دي عاوزة تتشهر، وعاوزة تجمع متابعين، طبعا تتكلم على أحمد حسن وزينب عشان تعمل حملة، والشات ملعوب فيه لأن علامة التوثيق ظاهرة جوه الشات، متخلوش حد يضحك عليكم ويشتغلكم، هي عاوزة تتشهر وتتنجم على حسابي وحساب زوجتي وبنتي، حسبي الله ونعم الوكيل".

وافتتح أحمد حسن وزوجته زينب، مقطع الفيديو الذي رد فيه على تهمة التحرش، بعرض رسائل من هاتفه المحمول، وصلت إلى حسابه عبر "إنستغرام" من الحساب الموثق للمطربة العالمية سيلينا غوميز وأخرى من صديقها السابق جاستن بيبر.

وأوضح أحمد حسن من خلال الرسائل التي ظهرت بصورة "مقلوبة" وكأنها تعرض في مرآة، أن سيلينا غوميز طلبت منه الانفصال عن زوجته زينب ليرتبط بها، وأنها تعلمت اللغة العربية من أجله.

وأكد أحمد حسن أن كل هذه المحادثات غير صحيحة، وأنه لفقها ليستشهد بها في الرد على اتهامه بالتحرش من قبل اليوتيوبر سما محمد التي هاجمته.

وأكد أحمد حسن وزينب، أن حسن لم يتحرش بهذه الفتاة، معبراً عن مفاجأته من الأمر، حيث كان الثنائي منشغلاً بالاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما أيلن في نفس اليوم.

وتابع أحمد حسن نافياً اتهامه بالتحرش، أن توقيت إرسال الرسالة عبر إنستغرام كان في الساعة السادسة مساءً، وطلب منها بحسب الرسالة أن تتحدث معه عبر واتس اب.

وقال حسن إن توقيت إرسال رسالة الواتس اب بينه وبين سما محمد كان في الرابعة مساءً، فكيف سبق توقيت رسالة الواتس اب توقيت رسالة إنستغرام، بالرغم من أنه من المفترض أن يحدث العكس؟.

وكانت الفتاة اتهمت اليوتيوبر، بتحرشه اللفظي بها، ومحاولة استدراجها للقيام بعلاقة غير شرعية.