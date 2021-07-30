أنثى نمر تدخل موسوعة "غينيس"

المصدر: ترجمة مروة سليم

حصلت أنثى نمر تعيش في محمية حيوانات بولاية تكساس الأميركية على لقب الأكبر سناً فى العالم بين النمور التي تعيش في مراكز إيواء الحيوان، بعمر 25 عاماً و319 يوماً، بحسب موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقالت موسوعة غينيس عبر موقعها إن أنثى النمر "بِنغالي" التي استقبلتها محمية "تايغر كريك" في مدينة تايلر عام 2000، تفوقت على العمر الافتراضى الذي تعيشه النمور في محميات الحيوان أو في البرية.

ومن جانبها ذكرت المحمية، في بيان قدمته لموسوعة غينيس، أن "النمور عادة ما تعيش بين 15 و20 عاماً في مراكز الإيواء، مقارنة مع نحو 12 عاماً فقط في الحياة البرية، وقد تجاوزت أنثى نمر مقيمة لدينا هذه التوقعات".

وأوضحت المحمية أن "بنغالي" ليس لديها أشبال.

وأعرب بيان المحمية عن فخرها بامتلاك أكبر نمر على قيد الحياة في مراكز إيواء الحيوان، واعتبرت أن الحفاظ على صحة بنغالي ورفاهيتها لسنوات عديدة يعد إنجازاً رائعاً للمؤسسة وموظفيها.