"فيس بوك" يحقق 10.4 مليار دولار أرباحا صافية في 3 أشهر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت مجموعة فيسبوك، الأربعاء، أنها ضاعفت أرباحها في الفصل الثاني من العام بدفع من الإيرادات الكبيرة للإعلانات الرقمية.

لكن الشركة التي تدير أضخم موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، توقعت أن يشهد نموّها تباطؤاً في الأشهر المقبلة.

وارتفعت الأرباح الصافية للمجموعة إلى 10.4 مليارات دولار في الفصل الثاني من العام 2021، وبلغت إيراداتها 29 ملياراً.

وارتفع عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي إلى 2.9 مليار شخص.

وقال مؤسّس فيسبوك ورئيسها مارك زاكربرغ خلال الإعلان عن النتائج المالية إنّ الأداء الفصلي كان "قوياً"، مشدّداً على أنّ المجموعة "تواصل مساعدة الشركات في تحقيق النمو والأشخاص في البقاء على تواصل".