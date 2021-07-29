رجل يعثر على كنز بـ100 مليون دولار في حديقة منزله

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت السلطات السريلانكية إن حجرا ضخما من الياقوت تصل قيمته إلى 100 مليون دولار اكتشفه عمال يحفرون بئرا في الفناء الخلفي لأحد المنازل في البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه وقع اكتشاف الحجر الكريم الذي يبلغ وزنه 2.5 مليون قيراط، والذي يعتقد أنه أكبر حجر ياقوت في العالم، خلف منزل تاجر أحجار في راتنابورا.

وذكرت صحيفة «دايلي ميل» عن عالمة الأحجار الكريمة الدكتورة جاميني زويسا، أن الحجر قد يكون عمر حوالي 400 مليون سنة.

وأضافت أن عملية استخراج الحجر الثمين العملاق تبعها إزالة الشوائب، كي يتمكن خبراء الأحجار الكريمة من تحليل جودته والتصديق عليها.

وعلّقت الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة والمجوهرات في سريلانكا على «الاكتشاف الثمين»، بشكل مقتضب خوفاً من إقدام كثيرين على الحفر في المنطقة التي عثر فيها على الحجر، ولكنها قالت «إنه الأكبر في العالم، حيث يبلغ طوله 100 سنتيمتر، وعرضه 72 سنتيمتراً، وارتفاعه 50 سنتيمتراً».