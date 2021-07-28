سما المصري تسجد سجدة شكر في المحكمة

المصدر: مروة سليم - دبي

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، أمس، بتغريم الراقصة الاستعراضية ، سما المصرى، 100 ألف جنيه، مع إيقاف التنفيذ.

وأوضحت المحكمة أن الحكم صادر في قضيتين متهمة فيهما بسب رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، عبر موقع التواصل الاجتماعي، بواقع 50 ألف جنيه عن كل قضية.

من جانبه كشف محامي سما المصري أشرف ناجي، ردة فعل موكلته عقب حُكم محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريمها 100 ألف جنيه مع الإيقاف في قضيتي سبّ وقذف مرتضى منصور، وذلك حسب وسائل اعلام مصرية.

وقال إن موكلته "سجدت سجدة شكر.. وعلا صوتها بحمد الله".

وكان وكيل دفاع مرتضى، قد حضر أمام المحكمة في أوقات سابقة مختلفة، وتنازل عن 13 دعوى ضد سما المصري، للتصالح.

وكانت سما المصري قد حضرت مباريات لمنتخب مصر من المدرجات في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة التي استضافتها مصر، وكانت ترتدي ملابس مثيرة للجدل الأمر الذي دفع مرتضى منصور لطلب منعها من دخول الملعب، ومن ثم ردت الفنانة بفيديوهات على رئيس الزمالك السابق وتطورت القضية إلى القضاء.