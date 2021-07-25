شمبانزى يقتل غوريلا ويأكلها

المصدر: ترجمة مروة سليم

أقدم شمبانزي على قتل غوريلا في حديقة لوانجو الوطنية في الجابون بإفريقيا، وذلك كما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

وأضافت الصحيفة أن باحثين من جامعة أوسنابروك ومعهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في ألمانيا، وهم تابعين لمنتزة لوانجو الوطني شاهدوا الشمبانزي وهو يقوم بمهاجمة الغوريلا، مضيفين انهم في البداية، لاحظوا صراخ الشمبانزي فقط واعتقدوا أنه لقاءا نموذجيا بين الفصيلتين، ولكن بعد ذلك أدركوا أن الشمبانزي يهاحم غوريلا ورضيعها.

وأضاف العلماء أن الغوريلا الأم تمكنت من الفرار، لكن الرضيع الذي انفصل عن أمه لم يتمكن من هجوم الشمبانزي.

وقال الباحثون، إن هجوماً مماثلاً وقع في فبراير 2019 وأسفر أيضاً عن مقتل غوريلا رضيع، لكن هذه المرة بدلاً من ترك الغوريلا المقتولة وشأنها، كانت أنثى الشمبانزي البالغة تأكل الرضيع بالكامل تقريباً.