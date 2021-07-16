طالب مراهق يسافر مع بيزوس إلى الفضاء

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تقرر أن يحل طالب فيزياء، يبلغ من العمر 18 عاماً ويرأس أبوه شركة لإدارة الاستثمار، محل شخص دفع 28 مليون دولار في مزاد للمشاركة في رحلة السياحة الفضائية الأولى لشركة بلو أوريجن الخاصة بالملياردير جيف بيزوس.



قالت شركة بلو أوريجن، إن أوليفر دايمن سينضم إلى طاقم الرحلة المقررة الثلاثاء المقبل، والذي يضم أربعة أفراد جميعهم من المدنيين بعد انسحاب الفائز في المزاد، والذي لم يُكشف النقاب عن اسمه؛ بسبب «تضارب مواعيد» بشكل غير محدد. وسيصبح دايمن أول عميل يدفع للشركة.

وأوضحت بلو أوريجن أن إضافة دايمن تعني أن الرحلة ستضم أكبر شخص سناً يطير إلى الفضاء على الإطلاق، الطيارة والي فونك (82 عاماً)، وأصغر شخص أيضاً وهو دايمن. وسينضم إليهما في الرحلة بيزوس وشقيقه مارك بيزوس.

وقالت بلو أوريجن، إن دايمن يعمل للحصول على تصريح طيار، ومن المقرر أن يلتحق بجامعة أوتريخت في هولندا لدراسة الفيزياء وإدارة الابتكار في سبتمبر. ووالده هو جوز دايمن الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة سومرسيت كابيتال بارتنرز.