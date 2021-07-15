نجاة امرأتين بأعجوبة بعد سقوطهما من أعلى جبل بروسيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نجت فتاتان روسيتان من الموت بأعجوبة، بعد أن عاشتا لحظات رعب إثر سقوطهما من أرجوحة على قمة منحدر جبلي طوله 6،300 قدم، قبل أن تنقذهما منصة خشبية من السقوط المروع، وفق ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية الثلاثاء.

ووقعت الحادثة المرعبة في وادي سولاك في جمهورية داغستان الروسية، حين كانت فتاتان تستقلان أرجوحة على قمة جرف ارتفاعه 6300 قدم، لكن فجأة وعند التأرجح عدة مرات، تنقطع السلسة المربوطة بها، فينقلب المقعد المتأرجح، لتسقط الفتاتان نحو حافة الجرف الشديدة الانحدار.

لكن لحسن الحظ، تم إنقاذ حياتهما من خلال منصة خشبية صغيرة كانت تحت حافة الجرف، ما منع سقوطاً مروعاً.

وبدلاً من السقوط المميت، أصيبت الفتاتان برضوض وخدوش فقط، قبل أن ينتشلهما أشخاص كانوا يحيطون بهما إلى بر الأمان.

وقال مسؤول محلي: «أصيبت الفتاتان بخدوش، لكن لم يتعرض أي منهما لإصابات خطرة». وأكدت السلطات في داغستان، إن الأرجوحة لا تفي بمعايير السلامة، نتيجة لذلك، سقطت الشابات من على المقعد المتأرجح.

وتحقق الشرطة حالياً في سلامة العديد من أراجيح الوادي التي تم بناؤها بالقرب من قرية زوبوتلي، حيث وقع الحادث، إذ لا تفي كثير منها بمعايير السلامة.