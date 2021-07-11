الصين.. طائر أسود يهاجم الرجال فقط .. فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر طائراً أسود اللون، وهو يهاجم بعض الرجال في أحد الجامعات الصينية.

وذكرت صحيفة صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية أن الطائر يقوم بمهاجمة البشر عندما يسيرون بالقرب من الأشجار، لكنه يستثنى النساء!، دون توضيح السبب وراء ذلك.

وتوضح اللقطات الطائر وهو يقوم بمهاجمة العديد من الشباب أثناء مرورهم بالقرب من الأشجار، حيث يتجه نحو منطقة الرأس ويحاول استهدافهم بطريقة ما.

ويتمركز الطائر في الحرم الجامعي في الربيع والصيف، منذ 5 سنوات، ويتمركز على بعض الأشجار، وهو ما دفع إدارة الجامعة إلى وضع علامات إرشادية لتحذير المارة من تعرضهم لهجوم هذا الطائر بصورة مفاجئة، وذلك كما ذكرت الصحيفة الصينية.

ووضعت ادراة الجامعة بعض اللافتات في مكان تمركز الطائر تقول: "احترس من الطائر الموجود في هذه المنطقة.. لا تتسبب في استفزازه... اسلك الطريق الآخر".

ويتدول بين الطلاب في الجامعة أن سبب مهاجمة الطائر للرجال فقط، هو قيام أحد الطلاب بلمس عشه ذات مرة، وأن هذا هو السبب في تركيز هجماته على الرجال واستثناء النساء.