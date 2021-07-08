القضاء الأوروبي يفصل في صوت فتح المشروب الغازي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حكم القضاء الأوروبي للمرة الأولى بأن الصوت الذي يصدر عند فتح عبوة مشروب غازي، وهو أحد أكثر الأصوات في العالم اتساماً بطابع مميز، لا يشكل علامة سمعية يمكن أن تخضع لحقوق الملكية الفكرية.

وكتبت محكمة الاتحاد الأوروبي في بيان «لا يمكن تسجيل ملف صوتي يحتوي على الصوت الذي يسمع عند فتح عبوة مشروب، متبوعاً بصمت (حوالي ثانية واحدة) وفوران (9 ثوانٍ) كعلامة تجارية».

وبالتالي، رفض القضاة الاستئناف المقدم نهاية العام 2019 من قبل الفرع الألماني لعملاق التعبئة والتغليف «أرداج ميتل بيفريدج»، أحد رواد السوق في العبوات المعدنية.

واعترضت «أرداج» أمام القضاء الأوروبي على رفض مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية طلب تسجيل الصوت الصادر عند فتح زجاجاتها وعبواتها المعدنية المستخدمة في مختلف المشروبات في كل أنحاء العالم، كعلامة تجارية أوروبية.

واعتبر القضاة، استناداً إلى رأي المكتب، أن الصوت المعني «لا يمثل صفة مميزة».