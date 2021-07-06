المكسيك تعلن سبب اندلاع النيران في خليجها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت شركة النفط المكسيكية المملوكة للدولة، إن "سلسلة غريبة من الأحداث"، بما في ذلك عاصفة رعدية وتسرب متزامن لأنابيب الغاز، قد أشعلت كرة نارية غريبة تشبه العين شوهدت الأسبوع الماضي في خليج المكسيك.

وقالت بيتروليوس ميكسيكانوس" إن عاصفة شديدة من الأمطار والبرق، في 2 يوليو، أجبرت الشركة على إغلاق محطات الضخ التي تخدم الحفار البحري بالقرب من مكان الحريق.

وأشارت الشركة في الوقت ذاته، إلى أن التسرب في خط أنابيب تحت الماء سمح للغاز الطبيعي بالتراكم في قاع المحيط، وبمجرد أن ارتفع إلى السطح، من المحتمل أن يكون قد اشتعل بواسطة صاعقة.

و أرسلت الشركة قوارب مكافحة الحرائق لضخ المزيد من المياه فوق النيران ولم يصب أحد في الحادث. وقالت إنه لم ينسكب أي نفط خام.

وأدى الحادث الى ظهور كرة نارية في مياه الخليج بدا وكأنها تغلي المياه ، وأثارت انتقادات من دعاة حماية البيئة.

وقالت منظمة "السلام الأخضر" إن الحريق، الذي استغرق إخماده خمس ساعات، "يوضح المخاطر الجسيمة التي يمثلها نموذج الوقود الأحفوري المكسيكي على البيئة وسلامة الناس".

وراهن الرئيس، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بشدة على حفر المزيد من الآبار وشراء أو بناء مصافي النفط. ويصف القطاع بأنه "أفضل الأعمال التجارية في العالم".

وأعادت الناشطة المناخية، غريتا ثونبرغ، نشر مقطع فيديو للكرة النارية على حسابها على تويتر.