بالفيديو.. احصائيات الإصابات والتعافي من "كورونا" في بعض الدول العربية حتى اليوم
احصائيات الإصابات والتعافي من "كورونا" في بعض الدول العربية حتى اليوم 5 يوليو 2021.
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احصائيات الإصابات والتعافي من #كورونا في بعض الدول العربية حتى اليوم 5 يوليو 2021. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/zgRBYhbWlS— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 5, 2021
الإمارات
الحالات: 641.049
التعافي: 619.294
السعودية
الحالات: 492.785
التعافي: 472.939
الكويت
الحالات: 363.672
التعافي: 343.265
مصر
الحالات: 282.082
التعافي: 214.087
البحرين
الحالات: 266.426
التعافي: 262.814
تونس
الحالات: 443.631
التعافي: 362.236
المغرب
الحالات: 534.550
التعافي: 519.696
العراق
الحالات: 1.365.211
التعافي: 1.260.297
الجزائر
الحالات: 141.471
التعافي: 98.387
لبنان
الحالات: 545.570
التعافي: 533.150
الأردن
الحالات: 752.617
التعافي: 736.431
فلسطين
الحالات: 314.569
التعافي: 308.774
عمان
الحالات: 276.736
التعافي: 244.782
ليبيا
الحالات: 195.042
التعافي: 179.095
السودان
الحالات: 36.709
التعافي: 30.543
سورية
الحالات: 25.653
التعافي: 21.850