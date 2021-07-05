بالفيديو.. احصائيات الإصابات والتعافي من "كورونا" في بعض الدول العربية حتى اليوم

المصدر: مروة سليم - دبي

احصائيات الإصابات والتعافي من "كورونا" في بعض الدول العربية حتى اليوم 5 يوليو 2021.

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احصائيات الإصابات والتعافي من #كورونا في بعض الدول العربية حتى اليوم 5 يوليو 2021. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/zgRBYhbWlS — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 5, 2021



الإمارات

الحالات: 641.049

التعافي: 619.294



السعودية

الحالات: 492.785

التعافي: 472.939



الكويت

الحالات: 363.672

التعافي: 343.265



مصر

الحالات: 282.082

التعافي: 214.087



البحرين

الحالات: 266.426

التعافي: 262.814

تونس

الحالات: 443.631

التعافي: 362.236



المغرب

الحالات: 534.550

التعافي: 519.696

العراق

الحالات: 1.365.211

التعافي: 1.260.297

الجزائر

الحالات: 141.471

التعافي: 98.387

لبنان

الحالات: 545.570

التعافي: 533.150

الأردن

الحالات: 752.617

التعافي: 736.431



فلسطين

الحالات: 314.569

التعافي: 308.774



عمان

الحالات: 276.736

التعافي: 244.782



ليبيا

الحالات: 195.042

التعافي: 179.095

السودان

الحالات: 36.709

التعافي: 30.543

سورية

الحالات: 25.653

التعافي: 21.850