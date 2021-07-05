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    بالفيديو.. احصائيات الإصابات والتعافي من "كورونا" في بعض الدول العربية حتى اليوم

    المصدر:
    • مروة سليم - دبي
    التاريخ:

    احصائيات الإصابات والتعافي من "كورونا" في بعض الدول العربية حتى اليوم 5 يوليو 2021.

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    الإمارات
    الحالات:  641.049
    التعافي:   619.294


    السعودية

    الحالات: 492.785
    التعافي: 472.939


    الكويت
    الحالات: 363.672
    التعافي: 343.265


    مصر
    الحالات: 282.082
    التعافي: 214.087


    البحرين
    الحالات: 266.426
    التعافي: 262.814

    تونس
    الحالات:  443.631
    التعافي: 362.236


    المغرب
    الحالات: 534.550
    التعافي: 519.696

    العراق
    الحالات:  1.365.211
    التعافي: 1.260.297

     

    الجزائر
    الحالات: 141.471
    التعافي:  98.387

    لبنان
    الحالات:  545.570
    التعافي: 533.150

     

    الأردن
    الحالات:  752.617
    التعافي: 736.431


    فلسطين
    الحالات: 314.569
    التعافي: 308.774


    عمان
    الحالات: 276.736
    التعافي: 244.782


    ليبيا
    الحالات: 195.042
    التعافي: 179.095

    السودان
    الحالات: 36.709
    التعافي: 30.543

    سورية
    الحالات: 25.653
    التعافي: 21.850

     

     

     

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