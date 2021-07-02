هبوط اضطراري لطائرة في المياه قبالة هونولولو

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أن طائرة شحن من طراز «بوينغ 737» فيها طياران هبطت اضطراريا في مياه المحيط قبالة ساحل هونولولو بهاواي في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وقالت الإدارة في بيان: «أبلغ الطياران عن عطل في المحرك وحاولا العودة إلى هونولولو لكنهما اضطرا إلى الهبوط بالطائرة في المياه». وأضافت: «طبقا للمعلومات الأولية تمكن خفر السواحل الأميركي من إنقاذ الطيارين».

ولم يتسن على الفور الاتصال بشركة بوينغ للتعليق، علماً أن قيمة أسهم الشركة هبطت بنسبة 2 في المائة على أثر الحادث، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الجهات المسؤولة عن سلامة الطيران قد سمحت لطائرات «بوينغ 737 ماكس» بالتحليق أواخر العام الماضي بعد وقفها عن الطيران لنحو 20 شهرا عقب حادثين راح ضحيتهما مئات الأشخاص.