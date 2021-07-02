تلاميذ يستخدمون كوكا كولا وفواكه لتزييف اختبار كورونا في بريطانيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كتشف تلاميذ بريطانيون طريقة لتغيير نتيجة الاختبار المنزلي الخاص بالكشف عن كورونا، وتحويل النتيجة إلى إيجابية باستخدام مشروبات مثل كوكا كولا وبعض الفواكه الحمضية.

وحذر قادة التعليم في بريطانيا من هذا التصرف، الذي وصفوه بأنه لا يساعد جهود استعادة العملية التعليمية، خاصة أن التلاميذ يستخدمونه للحصول على نتيجة مزيفة، تزعم إصابتهم بفيروس كورونا، حتى لا يذهبوا إلى المدارس.

ونشر تلاميذ بريطانيون مقاطع الفيديو على موقع "تيك توك" يتحدثون فيه عن طريق الحصول على نتيجة إيجابية لاختبار كورونا السريع، حتى إذا لم تكن مصابا.

وحققت الفيديوهات، التي تم نشرها بهذا الشأن أكثر من 6 ملايين و500 ألف مشاهدة وأكثر من 20 ألف متابع، وهو ما أزعج المسؤولين عن التعليم في بريطانيا، الذي أكدوا أنه هذا الأمر لا يساهم في استمرار العملية التعليمية.