أميركي يهدد بتفجير «ماكدونالدز»بسبب صلصة الدجاج

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

هدد رجل أميركي انزعج بشدة من عدم تناول الصلصة مع قطع الدجاج التي طلبها من سلسلة مطاعم «ماكدونالدز»، بتفجير الفرع الذي طلب منه الطعام باستخدام قنبلة.

وقالت الشرطة الأميركية إن روبرت غولويتسر جونيور، بعد اكتشافه أن الصلصة الخاصة به مفقودة من طلبه، اتصل بالمطعم وهدد الموظفين.

ومن بين تلك التهديدات المزعومة، قام الرجل بتهديد الموظف بالضرب، لكنه ذهب أيضاً إلى التهديد بتفجير المطعم. وكل ذلك من أجل قدر صغير من الصلصة.

وأبلغت سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السلطات عن التهديد بالقنبلة، لتقوم الشرطة باعتقال غولويتسر جونيور في ولاية أيوا يوم السبت 29 يونيو .

واتهم الرجل البالغ من العمر 42 عاماً بتقديم «تهديد كاذب بوضع عبوات ناسفة أو حارقة»، وهي جريمة جنائية في الدولة.

وبقي غولويتسر جونيور في السجن طوال الليل وأُطلق سراحه بكفالة في اليوم التالي.