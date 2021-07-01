وفاة طفل بطريقة مأساوية بعد طرحه أرضا خلال تدريب للجودو

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي طفل يبلغ من العمر سبع سنوات في تايوان بعد أن طرح أرضا 27 مرة أثناء تدريب على لعبة الجودو.

وكان الطفل قد عانى في أبريل الماضي من نزيف حاد في المخ بعد الانتهاء من فصل تدريبي للعبة الجودو شهد تنفيذ حركات رمي من زميله ومدربه.

ودخل الصبي، الذي لم تفصح السلطات عن اسمه، في غيبوبة وخضع للعلاج لإنقاذ حياته.

وقالت تقارير وسائل إعلام محلية إن والديه قررا سحب أجهزة الإنعاش بعد حوالي 70 يوما.

وأفاد موقع "تايبيه تايمز" الإخباري المحلي أن مدرب الصبي، وهو في أواخر الستينيات من عمره، متهم بالاعتداء الجسدي الذي أفضى إلى حدوث إصابة خطيرة وارتكاب جريمة ضد طفل قاصر.

وأُطلق سراح المدرب، في وقت سابق من الشهر الجاري، بكفالة قدرها 100 ألف دولار تايواني (ما يعادل 3583 دولارا).