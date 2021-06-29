"قفل الأسنان" .. جهاز يمنع الأكل للقضاء على السمنة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ذكر موقع، جامعة أوتاغو، النيوزيلندية أن فريقا من باحثيها وبالتعاون مع خبراء بريطانيين تمكنوا من صنع

تمكن فريق من الباحثين من صنع "أول جهاز في العالم" لإنقاص الوزن وذلك ضمن الجهود العالمية لمكافحة وباء السمنة.

وذكر موقع، جامعة أوتاغو، النيوزيلندية أن فريقا من باحثيها وبالتعاون مع خبراء بريطانيين تمكنوا من صنع الجهاز الذي يدعى "DentalSlim Diet Control" هو قفل مغناطيسي صغير للغاية يجري تثبيته بواسطة إخصائي على أسنان المريض العلوية والسفلية.

ويسمح هذا القفل لمستخدمه بفتح فمه حوالي 2 مم فقط، مما يقيده باتباع نظام غذائي سائل، ولكنه يسمح له في نفس الوقت بحرية الكلام دون أن يؤثر عملية التنفس.

وقد خسر المشاركون 6.36 كيلو غراما كمعدل وسطي خلال أسبوعين، معربين عن حماسهم في مواصلة رحلة إنقاص أوزانهم.



وقال البروفيسور بول برونتون، كبير الباحثين في جامعة أوتاغو للعلوم الصحية، إن الجهاز سيكون أداة فعالة وآمنة وبأسعار معقولة للأشخاص الذين يعانون من السمنة،مشيرا إلى أنه سيتم تركيبه من قبل طبيب أسنان مع إتاحة إزالته وتركبيه بشكل متكرر ومع إمكانية التخلص منه في حالة الطورائ.

وأضاف برونتون:"العائق الرئيسي أمام الأشخاص لإنقاص الوزن بنجاح هو الامتثال وهذا الجهاز سيساعدهم على إنشاء عادات جديدة، مما يسمح لهم بالتقيد بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لفترة من الوقت".

وأكد أنه يعتبر بديلا جيدا لعمليات الجراحية التي يلجأ إليها بعض الناس لإنقاص وزنهم مثل شفط الدهون أو شد البطن دون أن توجد له أي "آثار سلبية".