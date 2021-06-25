فرنسية تستحم في نافورة بـ 50 ألف يورو!

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ألقت سيدة بنفسها في نافورة مياة وسط مدينة ديجون الفرنسية "لتستحم"، ونثرت حولها أثناء ذلك نحو 50 ألف يورو.

وقال بيان صادر عن شرطة منطقة كوت دور في شرق البلاد: "جرت عملية صيد غير اعتيادية يوم الخميس بعد الظهر في نافورة في الساحة المركزية، كانت هناك امرأة واحدة تستحم محاطة بما يقرب من 50 ألف يورو من الأوراق النقدية الصغيرة، حضر رجال الإنقاذ إليها، وتم التقاط الأموال بواسطة الشباك".

وتجاوزت حصيلة الأموال التي تم جمعها من النافورة 40 ألف يورو، معظمها من فئتي 20 و50 يورو.

ولفتت صحيفة "بيان بابليك" المحلية إلى أن عملية الإنقاذ على الرغم من مظهرها الكوميدي الخارجي، تطلبت بعض الجهد من قبل ضباط الشرطة، وكان عليهم تشكيل طوق أمني لإبعاد الأموال العائمة عن متناول المارة المتطفلين، فيما وصل مسئولون إلى موقع الحادث.

ولا تزال الظروف التي دفعت المرأة البالغة من العمر 51 عاما إلى إلقاء الأموال في النافورة غير واضحة، إلا أن وسائل إعلام محلية تشير إلى أنها تعاني من اضطراب نفسي.