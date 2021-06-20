إنستغرام تبدأ بث إعلانات على "ريلز" على مستوى العالم

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

بدأت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي الأمريكية إنستغرام بث إعلانات تجارية على نافذة منصة الفيديوهات القصيرة ريلز التابعة لها والتي أطلقتها لمنافسة تطبيق تيك توك الصيني الشهير على مستوى العالم.

وستكون مدة الإعلان 30 ثانية كحد أقصى وهو الحد الأقصى لزمن أي فيديو يتم بثه عبر تطبيق ريلز. كما سيكون الإعلان في إطار رأسي مثل الإعلانات التي تظهر على القصص التي يبثها تطبيق إنستجرام نفسه. وكما هو الحال في فيديوهات ريلز، سيكون في مقدور المستخدم إعادة تشغيل الإعلان أو التعليق عليه نصا أو باختيار زر "أعجبني" أو حفظه كما يفعل في بعض فيديوهات ريلز لاستخدامه في وقت لاحق.

كانت شركة إنستجرام قد بدأت في وقت سابق من العام الحالي بث إعلانات على تطبيق ريلز في بعض الأسواق مثل البرازيل وألمانيا وأستراليا، ثم ضمت كندا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة في وقت لاحق. ومن الشركات التي تعاقدت على بث إعلاناتها على المنصة المنافسة لمنصة تيك توك شركة بي.إم.دبليو الألمانية للسيارات الفارهة ونستلة السويسرية للأغذية ولويس فيتون للملابس والأحذية ، ونتفليكس لبث الأفلام عبر الإنترنت وأوبر لخدمات النقل الذكي.