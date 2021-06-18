عريضة موقعة من آلاف الأشخاص لمنع مؤسس أمازون من العودة إلى الأرض

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وقّع آلاف الأشخاص على عريضة إلكترونية تطالب بمنع مؤسس شركة "أمازون" وأغنى رجل في العالم جيف بيزوس، من العودة إلى الأرض بعد أن يحلق إلى الفضاء الشهر المقبل.

وأعلن بيزوس مطلع الشهر الجاري أنه سيسافر مع شقيقه مارك على متن رحلة فضائية تابعة لشركة إطلاق الصواريخ "بلو أوريجن" يوم 20 يوليو.

وقابل رواد الإنترنت فرحة وحماس الملياردير الأمريكي بعريضة على موقع "تشالينج" أطلقها خوسيه أورتيز منذ أسبوع وجمعت حتى الخميس 17 يونيو أكثر من 12 ألفا و800 توقيع.

وورد في العريضة: "مصير البشرية بين يديك. جيف بيزوس هو في الواقع زعيم شرير شديد الهيمنة على العالم" بثروة صافية بلغت حوالي 186 مليار دولار.

وباعت "بلو أوريجن" أول مقعد في رحلتها الأولى إلى الفضاء مقابل 28 مليون دولار لمشتر لم تكشف عن اسمه.

وتم تسجيل حوالي 7600 شخص للمنافسة على مقعد في رحلات الفضاء من 159 دولة.