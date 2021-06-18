حادثة تهز الهند .. رمي رضيعة حية في نهر الغانج

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عثر على طفلة حديثة الولادة موجودة داخل صندوق خشبي طاف على نهر الغانج في الهند، في حادثة جديدة تسلط الضوء على وأد البنات.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، أن ركاب قارب كان يبحر في نهر الغاج بولاية أوتار براديش، شمال الهند، عندما سمع صراخ رضيع.

وقال الرجل الذي يدعى جولو تشودري إنه نبه إلى الطفلة التي وجدها ملفوفة في وشاح أحمر في صندوق مزين بصور آلهة هندوسية.

وقالت الشرطة إن الصندوق يحتوي على بطاقة تحتوي على وقت وتاريخ ولادة الطفل، وذكرت اسمها باسم جانجا، الاسم الهندي لنهر الغانج.

وقالت حكومة الولاية إنها ستتحمل تكاليف تربية الطفلة وإنه سيتم مكافأة الملاح بمزايا حكومية لإظهاره "مثالا لا مثيل له للإنسانية".

يذكر أنه غالبا ما يتم التمييز ضد النساء اجتماعيا وينظر إلى الفتيات في الهند على أنهن عبء مالي، لا سيما بين المجتمعات الفقيرة. وعلى الرغم من أن معظم الأجنة الإناث غير المرغوب بهن يتم إجهاضهن بمساعدة عيادات تحديد الجنس غير القانونية إلا أن حالات قتل الفتيات الصغيرات أو التخلي عنها بعد الولادة ليست غير مألوفة.