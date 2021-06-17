سائحة تحصل على 7 ملايين دولار تعويضا من شركة أمريكية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حصلت سائحة على تعويض 7 مليون دولار من شركة سياحة أمريكية بعد تعرضها لتجربة مريرة في نيويورك قبل نحو 6 أعوام.

وذكرت"بي بي سي"، أن شركة إير بي-إن- بي" دفعت المبلغ لسائحة استرالية تعرضت لاعتداء خلال إقامتها في شقة مستأجرة بنيويورك عشية رأس السنة عام 2015.

وعادت السائحة إلى الشقة بعد منتصف الليل، بينما كان المشتبه به ويدعى جونيور لي (24 عاما) مختبئا في الحمام، وقالت إنه ارتكب جريمته بينما كانت هي تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأخذت الضحية وصديقاتها مفاتيح الشقة من محل تجاري قريب في ذلك المساء.

وقالت "بي بي سي" إلى أن المشتبه به كان يملك نسخا من مفاتيح الشقة التي ارتكب فيها اعتداءه الجنسي.

ورغم اتهام الشاب بـ "الاعتداء الجنسي مع استخدام العنف" فقد دفع بأنه غير مذنب، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز.