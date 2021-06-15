إيلون ماسك يقرر بيع آخر ممتلكاته.. ويسكن بالإيجار

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إنه قرر بيع آخر المنازل التي يمتلكها، بعد أسبوع من تقرير أفاد أنه ومليارديرات آخرين دفعوا ضرائب ضئيلة أو معدومة على الدخل لعدة سنوات.

وكان ماسك قد قال في وقت سابق من هذا الشهر، إنه لا يملك سوى منزل واحد في منطقة خليج سان فرانسيسكو مؤجر للمناسبات، وإذا تم بيعه، فقد يشهد استخداماً أقل، ما لم تشتره عائلة كبيرة، الأمر الذي قد يحدث يوماً ما.

وأعلن ماسك، البالغ من العمر 49 عاماً، عن خطط لأول مرة منذ أكثر من عام، لبيع منازله ومعظم ممتلكاته كوسيلة لمواجهة انتقادات حول ثروته. وفي غضون أيام، طرح اثنين من ممتلكاته بكاليفورنيا في السوق.